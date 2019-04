'De 19e eeuw keek anders naar Hollandse helden dan wij met onze kritische blik'

Helaas voor De Vos veranderde onze blik op de geschiedenis. Alle aandacht voor dramatische scharnierpunten en individuele helden maakte plaats voor studie naar de achterliggende processen. Het beeld was te geromantiseerd en ook eenzijdig: vrouwen zijn nauwelijks afgebeeld, de Gouden Eeuw is voornamelijk een Hollandse aangelegenheid, slavenhandel is zo goed als afwezig en aandacht voor wantoestanden in Nederlands-Indië is er niet.

"Het beeld was: wij zijn de goede mensen die vooral rijkdom en westerse ideeën komen brengen", vat Oostdijk het samen.

Historieschilderkunst was al op zijn retour in die tijd. Door het naturisme en realisme begon men juist meer oog te krijgen voor de eigen tijd en gewone mensen, geschilderd zonder dit theatrale pathos. "De collectie is al heel snel in ongenade geraakt. Het werd als oubollig gezien, te gladjes", schetst Oostdijk.

De collectie verdween daarom begin vorige eeuw uit beeld. Individuele stukken worden nog wel tentoongesteld, maar de laatste grote expositie over de galerij was in 1991.