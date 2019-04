Gijzelaar gered bij actie tegen Abu Sayyaf op Filipijnen

Bij een grote reddingsoperatie op de Filipijnen is een ontvoerde man ontsnapt uit handen van militanten van Abu Sayyaf.

Samen met twee andere gegijzelden zag hij zijn kans schoon om bij de actie op het eiland Simusa weg te rennen en in zee te springen. De Indonesiër wist zwemmend mariniers te bereiken en kon uit het water worden geplukt.

Een andere gegijzelde, ook een Indonesiër, verdronk bij de ontsnappingspoging en een ontvoerde man uit Maleisië werd tijdens de vlucht in zijn rug geschoten. Hij is gered en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Bij de reddingsoperatie van vannacht werden drie militanten gedood die achter de Indonesiërs op zee aan gingen. Ook zouden drie Filipijnse mariniers zijn omgekomen.

Nederlander

Terreurorganisatie Abu Sayyaf hield de drie gijzelaars vast op Simusa in de regio Sulu. Op een van de eilanden in de regio zit naar alle waarschijnlijkheid ook de Nederlandse vogelaar Ewold Horn vast. Hij werd in 2012 samen met twee Filipino's gegijzeld.

Al jaren probeert het leger Abu Sayyaf te verzwakken en de gijzelaars te bevrijden. Een grote reddingsoperatie vier jaar geleden, waarbij het de bedoeling was om Horn te redden, was niet succesvol.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag "onderzoekt of Horn bij de actuele ontwikkelingen betrokken is".