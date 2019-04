Dode bij brand in hotel Maastricht

In Maastricht is bij een brand in een hotel in het centrum een dode gevallen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

De brand brak vanochtend rond 06.30 uur uit. De brandweer kreeg rond die tijd een melding over rookontwikkeling in hotel Beaumont en ontdekte een kleine brand in een kamer. Daar werd ook het slachtoffer gevonden. Over de identiteit is nog niets bekend.

Hulpdiensten hebben de rest van het hotel ontruimd. Het is nog onduidelijk of en wanneer ze terug naar binnen mogen. Ook is niet duidelijk om hoeveel hotelgasten het gaat.