Gegijzelde Italiaan na drie jaar vrijgelaten in Syrië

In Syrië is een Italiaanse zakenman vrijgelaten die daar drie jaar geleden werd ontvoerd. De Italiaanse premier Conte zegt dat de man uit Brescia, Sergio Zanotti, in goede gezondheid is en snel terugkomt naar Italië.

Gewapende mannen ontvoerden Zanotti in april 2016 in het Turks-Syrische grensgebied. Zeven maanden later verscheen op internet een video waarin de zakenman, geknield voor een gemaskerde man met een machinegeweer, de Italiaanse regering vroeg om zijn executie te voorkomen.

Sindsdien werd weinig meer over de gijzeling vernomen. De Italiaanse regering zei er naar eigen zeggen bewust weinig over, om de kans op vrijlating te bevorderen.

Premier Conte zegt nu dat Zanotti is vrijgelaten na "complex en gevoelig inlichtingenwerk, onderzoek en diplomatie". Details over de gijzelnemers en de onderhandelingen zijn niet bekendgemaakt.