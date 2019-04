Agressieve ganzen verbannen uit Harderwijk

Twee agressieve ganzen die in Harderwijk mensen aanvielen en eendenjongen doodpikten, zijn de stad uit gezet. De Dierenambulance Ermelo-Harderwijk heeft de dieren gevangen en losgelaten in een natuurgebied bij Zeewolde.

De ganzen leefden in en om een vijver in Harderwijk. Daar viel het duo geregeld voorbijgangers aan. Na klachten van buurtbewoners is uiteindelijk besloten om de dieren weg te halen. Die verplaatsing kwam te laat voor een aantal eendenjongen. Die zaten in nesten langs de waterkant die zijn geplunderd door de ganzen.

Cor Lubbers van de Dierenambulance heeft geholpen om de dieren te vangen, zegt hij tegen Omroep Gelderland. "Ik ben met een waterpak de vijver in gegaan en heb ze het water uit gejaagd", legt hij uit. "Als ze eenmaal op de kant zijn, zijn ze niet meer zo snel. Met behulp van een net konden we ze toen makkelijk vangen."

Volgens Lubbers is het natuurgebied zo groot dat de ganzen geen mensen meer zullen aanvallen.