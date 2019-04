'Als Boeing niest, krijgt de helft van de bedrijven in Seattle griep'

Boeing gaat minder Boeing 737 MAX-toestellen produceren de komende tijd. De productie gaat van 52 vliegtuigen per maand naar 42 vliegtuigen per maand. Ook gaat de vliegtuigfabrikant een panel oprichten om het design van het vliegtuig-type te onderzoeken. Deze stappen neemt Boeing na twee crashes in vijf maanden waarbij in totaal 346 mensen om het leven kwamen.

De Boeing 737 MAX-toestellen staan wereldwijd al weken aan de grond. Deze problemen met de vliegtuigen van Boeing kost de vliegtuigbouwer dagelijks honderden miljoenen euro's. Maar het aan de grond houden van de 737 MAX-toestellen treft niet alleen het boegbeeld van de Amerikaanse luchtvaart. Het raakt een hele industrie.

Boeing werd ruim een eeuw geleden opgericht in Seattle. Vandaar dat vooral in deze stad de problemen als een mokerslag aankomen. "Boeing zorgt voor 45 procent van mijn opdrachten. Daarom zijn ze zo belangrijk. Als er iets zou gebeuren met Boeing, zou ik de helft van mijn personeel verliezen", zijn de zorgen van Binh Mach, de directeur van een metaalbewerkingsbedrijf.

Hij is een van de velen. Seattle is groot geworden door Boeing. Meer dan 80.000 mensen in deze regio werken direct of indirect voor de vliegtuigfabrikant. Het leven van het gros van de inwoners is verweven met Boeing. Als deze banen wegvallen, kan dat leiden tot een leegloop en raken de lokale ondernemers hun klanten kwijt. Daarnaast heeft bijna iedereen wel familie of vrienden die in dienst zijn van het bedrijf.

"De laatste jaren vestigden meer grote bedrijven zich in deze staat, zoals Microsoft en Amazon. Maar nog steeds werken de meeste mensen voor Boeing", zegt Binh Mach.