Opstappen Bouteflika nog niet genoeg voor honderdduizenden Algerijnen

In Algiers zijn opnieuw honderdduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de regering. President Bouteflika trad begin deze week weliswaar af na weken van protest, maar voor de betogers is dat niet genoeg. Ze eisen nu dat ook de kopstukken die zich de afgelopen jaren rond Bouteflika hebben verzameld, plaats maken voor een nieuwe generatie leiders.

"Het is niet normaal druk in hartje Algiers", zegt een Nederlandse van Algerijnse afkomst die in de hoofdstad demonstreert. "Ik denk dat het in al die weken niet zo druk is geweest", vertelde ze in het radioprogramma Nieuws en Co. Op de achtergrond scandeerden duizenden mensen "Het volk eist dat iedereen vertrekt", een variant op de bekende leus "Het volk eist de val van het regime" uit de Arabische Lente.

De Algerijnse protestbeweging ging in februari voor het eerst de straat op omdat Bouteflika, die twintig jaar aan de macht is geweest, zich herkiesbaar stelde voor een vijfde termijn. Nu de de bejaarde leider weg is, willen de betogers dat ook "de andere drie b's" opstappen. Daarmee bedoelen ze de voorzitter van de senaat (Bensalah), de premier (Bedoui) en de voorzitter van het constitutionele hof (Belaïz).

Niet door het leger

Dat deze generatie demonstranten niet tevreden zou zijn met alleen het vertrek van Bouteflika werd al verwacht. Zijn tijdelijke opvolger tot de verkiezingen, senaatsvoorzitter Bensalah, is minstens zo onpopulair als de ziekelijke oud-president. Niet voor niets was "Bouteflika vertrek en neem Bensalah met je mee" de laatste weken een populaire leus.

Een van de kopstukken uit het Bouteflika-tijdperk die wel vandaag het veld heeft geruimd, is inlichtingenchef Athmane Tartag. Die zou onder druk van het leger ontslag hebben genomen. Toch staat het leger wat betreft een deel van de demonstranten buitenspel: "Geen door het leger opgelegde transitie", was leesbaar op spandoeken.

"We willen een nieuwe generatie die dit welvarende land bestuurt. En we willen een betere toekomst", zegt een 80-jarige demonstrant, die samen met haar kleinkinderen demonstreert. "We willen nu radicale verandering", zegt een ander.