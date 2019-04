'Hij staat!', 'Timmertje Timmertje' en 'Mooi stel': sporters over hún fragment

De beelden van haar overwinning bleven haar hele carrière terugkomen. "Maar alleen maar een positieve herinnering hoor. Op het moment zelf krijg je het natuurlijk niet mee."

Later des te meer, zegt Timmer. "Ik heb natuurlijk nog steeds weleens als ik ergens kom dat mensen roepen: Timmertje, Timmertje, wat ga je doen? Bijzonder dat het toch is blijven hangen. Voor Frank Snoeks, die de woorden heeft uitgesproken, is dat natuurlijk ook heel gaaf."

Timmer zegt dat ze vereerd is dat Studio Sport uit alle beelden ook haar tv-fragment heeft gekozen. "Het heeft voor mij persoonlijk veel gedaan, maar blijkbaar ook voor anderen. Bij thuiskomst stond Schiphol op zijn kop. Het was heel bizar, je verwacht het gewoon niet. Ik woonde in een afgelegen straat in Sappemeer, en toen stond er gewoon vijf dagen lang een file voor mijn huis. Bizar, een gekkenhuis."