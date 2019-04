Futuristisch waterstofschip Energy Observer in Amsterdam, is dit de toekomst?

De CO2-uitstoot van de internationale scheepvaart moet voor 2050 gehalveerd zijn. Die afspraak hebben landen binnen de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) vorig jaar op een klimaattop in Londen gemaakt.

Dat de scheepvaart momenteel nog niet in de buurt is van die halvering beaamt Anja de Kiewit, woordvoerder van de Amsterdamse haven. "Momenteel vaart 98 procent van alle schepen nog steeds op dieselmotoren. Energy Observer laat ons dan ook zien dat het niet zo moeilijk is. Als je moeite doet, dan kun je al heel veel met andere energiebronnen."

Hans Hopman van de TU Delft zegt dat de technologie zich snel ontwikkelt, maar dat volledig overstappen op waterstofenergie in de zeevaart in Nederland nog "te onprettig en te kostbaar is". "Om lange afstanden op waterstof te maken, moeten de techniek nog verder ontwikkeld worden. Kleinere afstanden kunnen wel makkelijk worden afgelegd, maar de uitdaging zit hem in de grotere, intercontinentale afstanden."

Regelgeving

Alhoewel rederijen weten dat er verandering moet komen, gaan ze niet allemaal over op duurzame energie bij hun boten. Hopman: "De regelgeving dwingt hen ook niet. Dus om de concurrentie niet te veel in de kaart te spelen, zullen ze niet gauw het voortouw nemen en dure investeringen doen."

De Vereniging van Reders durft niet meteen te zeggen of dit soort schepen de toekomst zullen zijn, maar geeft wel aan dat er volop geƫxperimenteerd wordt door reders. "Welke methode het meest duurzaam en financieel haalbaar is, moet de aankomende jaren nog blijken."

Toch bereiden rederijen zich wel al voor, zegt Hopman. "Ze richten de boten zodanig in dat ze makkelijk kunnen inspelen op veranderingen qua regelgeving. Zo kunnen ze bepaalde onderdelen vervangen door onderdelen die minder vervuilend zijn zodra dat nodig is."