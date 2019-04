Speedboten met Nederlanders botsen in Antwerpen, meerdere gewonden

Op de Schelde in Antwerpen zijn twee speedboten die waren gehuurd voor een Nederlands bedrijfsfeest frontaal op elkaar gebotst. Meerdere mensen kwamen in het water terecht. Achttien opvarenden raakten gewond, van wie drie zwaar, meldt het Belgische Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Niemand is om het leven gekomen.

De Belgische krant Het Laatste Nieuws meldt dat twee mensen door een duikteam van de brandweer zijn gered. De rest van de drenkelingen is door een watertaxi uit de Schelde gehaald. Volgens ooggetuigen had iedereen een zwemvest aan en was er geen paniek.

In stadsdeel Linkeroever is een veldhospitaal opgericht, waar de slachtoffers behandeld worden. Na een controle worden ze naar ziekenhuizen in de regio gebracht, meldt de krant.

Hoe de twee zodiacs op elkaar konden botsen is onduidelijk. Tegen het Nieuwsblad zeggen ooggetuigen dat de twee boten met elkaar aan het racen waren en gevaarlijke manoeuvres uithaalden.