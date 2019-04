Machinist boos over ProRail-campagne: 'Emoties rond aanrijdingen komen nu boven'

Gescheurde spijkerjasjes en kapotte broeken moeten jongeren wijzen op de gevaren rondom het spoor. ProRail lanceerde gisteren een campagne, een 'kledinglijn', om spoorongelukken te voorkomen, maar de NS en vakbond FNV Spoor zijn er niet over te spreken. Ook machinist Ron Christiaanse vindt dat ProRail volledig de plank misslaat. "Ik heb vijf keer een aanrijding meegemaakt. Vanzelfsprekend zitten daar emoties aan vast, die komen nu vanzelf weer naar boven toe."

Christiaanse is boos, sinds hij gisteren de eerste beelden van de campagne heeft bekeken. "Je moet je voorstellen dat als ik bij een overweg langs rijd en iemand steekt nog snel over en redt dat niet, of struikelt bijvoorbeeld, dan duurt het vele honderden meters voordat ik stilsta. Dan krijg je een klap. Je krijgt dat geluid. Je krijgt een knoop in je maag."

Die knoop in zijn maag heeft Christiaanse nog steeds, vertelt hij in deze video: