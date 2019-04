Ernstig zieke voetbalfan Natan kan dankzij robot mee het veld op: 'Heel vet!'

Ook aanvoerder Luuk de Jong is enthousiast over de robot. "Het is fantastisch dat wij Natan deze ervaring hebben kunnen geven, nu hij het zo moeilijk heeft. Hopelijk kunnen we dat vaker doen met kinderen die dat nodig hebben." De robot lijkt gisteren ook nog eens geluk te hebben gebracht: PSV won met 4-0 van PEC Zwolle.

Primeur

De robot, aangekocht door de PSV Foundation, was voor Natan dus een uitkomst. Tot nu toe werden zulke robots vooral gebruikt om zieke scholieren vanuit huis lessen te laten volgen.

Op een Nederlands voetbalveld was dat nog nooit gebeurd, dus Natan had gisteravond de primeur. In Denemarken en Engeland zijn kinderen al wel eens met een robot live bij een voetbalwedstrijd geweest.