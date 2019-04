Storing treft noodnummers in België, mensen in nood moesten sms'en

Belgen in nood konden urenlang niet telefonisch alarm slaan, omdat er een storing was in het telefoonnetwerk van Proximus. Dat telecombedrijf beheert de noodnummers in België. Alleen klanten van Proximus konden nog bellen met de noodnummers 100, 101 en 112. De storing begon tegen 16.00 uur.

Wie een levensbedreigende situatie meemaakte en geen klant is van Proximus, werd aangeraden te sms'en naar 8112. Daarbij moesten de plaats, het type incident en de hulpdienst die nodig is worden vermeld.

Proximus meldde om 18.30 uur dat de storing verholpen was.