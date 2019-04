Politie Rotterdam onderschept vuurwapens, verdachten opgepakt

De politie in Rotterdam heeft acht verdachten aangehouden bij een onderzoek naar wapenhandel. Ook zijn 33 vuurwapens in beslag genomen.

Het Openbaar Ministerie en de politie begonnen het onderzoek naar de handel na een tip over een mogelijke wapenleverantie. Waar de wapens zijn onderschept en wat de aangehouden personen ermee te maken hebben, is niet bekendgemaakt. Ook over de aard van de tip wil het OM met het oog op het onderzoek nog niets kwijt.

De aanhoudingen waren tussen 25 maart en 3 april en zijn nu bekendgemaakt. Gisteren werd besloten zes verdachten langer vast te houden. De rechter-commissaris verlengde vandaag ook het voorarrest van de laatste twee verdachten met 14 dagen.