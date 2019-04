Geen spoor van Marjo Winkens, wel 25 tips na zoekactie in Beesel

Bij een grote zoekactie naar de vermiste Marjo Winkens in Beesel zijn geen sporen gevonden. Door de publiciteit rond de zoekactie van deze week heeft de politie nog wel 25 tips gekregen.

De politie kreeg kort geleden een tip over de vermissing uit 1975. Er zouden aanwijzingen zijn waar het meisje begraven is. Vanaf maandag is er gezocht, maar zonder resultaat.

De 17-jarige Marjo Winkens had in de nacht van 1 op 2 september 1975 de laatste bus gemist na een bezoek aan de Sint-Rosakermis in Sittard. Ze leende een brommer van een vriendin om naar huis te rijden, maar daar kwam ze nooit aan. De brommer en andere spullen werden teruggevonden. Van Marjo Winkens is niets meer vernomen.

De zaak is een van de oudste coldcasezaken van Nederland en is inmiddels verjaard. Er kan dus niemand meer voor vervolgd worden. Toch proberen de politie en het Openbaar Ministerie de zaak na 44 jaar alsnog op te lossen.