Koning Willem-Alexander krijgt nieuwe grootmeester

Koning Willem-Alexander krijgt op 1 augustus een nieuwe grootmeester, Chris Breedveld. De grootmeester geeft leiding aan de Dienst van het Koninklijk Huis (DKH) en is hoofd van de hofhouding. De DKH ondersteunt en adviseert de koning, koningin en andere leden van het Koninklijk Huis bij hun dagelijkse werkzaamheden. De dienst heeft bijna 300 medewerkers.

Breedveld wordt de opvolger van Jan Versteeg, die voor Nederland ambassadeur wordt in Madrid. Versteeg werd in 2015 grootmeester. Grootmeesters komen bijna altijd uit de diplomatieke dienst, blijven enkele jaren aan en krijgen daarna een hogere post bij de diplomatieke dienst.

De econoom Breedveld werkte onder meer bij de Rijksvoorlichtingsdienst. Sinds 2012 was hij directeur van het Kabinet van de Koning, een secretariaat dat de schakel vormt tussen de koning en de ministers. Omdat een grootmeester publiciteit dient te mijden en discretie hoog in het vaandel voert, wordt er verder weinig informatie over hem bekendgemaakt.