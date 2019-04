Shell-medewerkers houden uit protest fabriek draaiend

Een paar honderd medewerkers van Shell Moerdijk hebben het werk neergelegd. Het personeel en Shell worden het maar niet eens over de lonen. De vakbonden zijn al langere tijd verwikkeld in een conflict over een nieuwe cao.

De vakbonden stelden eind maart een ultimatum, maar daar is de chemiereus niet op ingegaan. FNV en CNV kondigden daarna aan actie te gaan voeren op diverse plekken. In Moerdijk demonstreren medewerkers vandaag aan de poort van Shell.

Ook maandag wordt er in Moerdijk actie gevoerd. Shell wil maandag onderhoud plegen aan een installatie. Medewerkers hebben nu besloten de fabriek juist draaiende te houden, zodat het onderhoud maandag niet kan doorgaan. Dat kost Shell extra geld.

Duurzame toekomst

Daarnaast heeft de vakbond aangekondigd komende maandag ook in Pernis actie te zullen voeren. Daar leggen medewerkers het werk neer, waardoor de productie naar verwachting van de vakbonden zal worden gehalveerd. "Wij willen een fatsoenlijke cao en als er overal een loonsverhoging van 3,5 procent komt dan willen wij dan ook", zegt Egbert Schellenberg, bestuurder van vakbond FNV Procesindustrie.

Shell zegt een sterk eindbod te hebben gedaan en belooft de acties niet in de weg te zitten. "We willen samen met de medewerkers werken aan een duurzame toekomst voor zowel Shell Pernis als Shell Moerdijk om de werkgelegenheid in de regio te kunnen garanderen", zegt Richard Zwinkels, directeur Shell Moerdijk.

Shell wil met de werknemers in gesprek blijven. De vakbonden hopen dat Shell na de acties toch over de brug zal komen.