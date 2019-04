Wijkertunnel richting Alkmaar dicht na vier ongelukken

De Wijkertunnel richting Alkmaar is dicht nadat er vier afzonderlijke ongelukken in de tunnel zijn gebeurd. Daarbij zijn zes mensen gewond geraakt, vier slachtoffers zijn naar het ziekenhuis. De aard van hun verwondingen is niet bekend.

Rijkswaterstaat verwacht dat de tunnel in de A9 tussen Haarlem en Alkmaar nog een uur afgesloten is. Achter de ongelukken ontstond een file van zo'n 2 kilometer. Het verkeer wordt door de politie weggeleid. Er is een omleidingsroute ingesteld via de Velsertunnel.

Bij een van de ongelukken waren negen voertuigen betrokken, zegt de politie. Een opgeroepen traumahelikopter hoefde niet te worden ingezet.