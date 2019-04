Live drugstest voor presidentskandidaten Oekraïne

De twee overgebleven presidentskandidaten in Oekraïne hebben alcohol- en drugstesten laten uitvoeren in aanloop naar de tweede ronde van de presidentsverkiezingen later deze maand. De procedure werd live uitgezonden op televisie.

Zittend president Petro Porosjenko wil voor de verkiezingsdag met uitdager Volodymyr Zelensky in debat. Zelensky zei dat hij daartoe bereid is, maar alleen na een alcohol- en drugstest.

Porosjenko liet daarom vanochtend zijn bloed afnemen in het Olimpiyskiy-stadion in Kiev, waar het debat twee dagen voor de verkiezingen van 21 april wordt gehouden. Zelensky liet zich testen bij een ander laboratorium, omdat hij die in het stadion niet vertrouwt.

De uitslagen van de drugstesten zijn nog niet bekend.

Strijd tegen corruptie

Zelensky is een komiek en acteur. Hij speelt de hoofdrol in een tv-programma over een leraar die president wordt doordat een video viraal gaat waarin hij de corruptie in Oekraïne aan de kaak stelt. Ook in zijn echte verkiezingscampagne staat de strijd tegen corruptie centraal.

Bij de eerste ronde van de presidentsverkiezingen kwam Zelensky als winnaar uit de bus. Hij kreeg zo'n 30 procent van de stemmen. Porosjenko bleef steken op 16 procent.