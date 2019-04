Oud-bestuurder KPMG vrijgesproken in fraudezaak

Oud-KPMG-bestuurder Jaap van Everdingen, die verdacht werd van fraude, is vrijgesproken. Tegen hem was een onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist van negen maanden. Drie andere verdachten zijn ook vrijgesproken. Hetzelfde geldt voor twee bedrijven die in deze zaak waren aangeklaagd.

Kern van de zaak is de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van het accountantskantoor langs de A9 in Amstelveen, een paar jaar terug. Een dochteronderneming van KPMG was verantwoordelijk voor de bouw, maar daarbij was volgens het Openbaar Ministerie gefraudeerd met de belastingaangifte. De rechtbank zei vandaag dat er te weinig aanknopingspunten zijn voor de fraude.

Ook zouden de betrokkenen een valse overeenkomst en valse facturen hebben opgesteld. Dat blijkt niet het geval, zegt de rechtbank.

Andere verdachten

De andere drie die terechtstonden waren andere ex-KPMG-bestuurder, een projectontwikkelaar en zijn medeaandeelhouder. Tegen een van hen was een onvoorwaardelijke celstraf geëist van zes maanden. De andere twee moesten van het OM taakstraffen doen.

De mannen spraken eerder al tegen dat ze iets verkeerds hadden gedaan.