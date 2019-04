Man zwaargewond naar ziekenhuis na schietincident Eindhoven

In Eindhoven is een man in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht na een schietincident. Volgens Omroep Brabant lag de man zwaargewond naast een auto. Er is nog veel onduidelijk over wat er is gebeurd. Naar de dader of daders wordt gezocht.

Rond 09.30 uur kreeg de politie een melding van het schietincident op de Beukenlaan. Een groot gebied is inmiddels door de politie afgezet. Mensen die meer weten over wat er is gebeurd, worden verzocht contact op te nemen met de politie.

Er wordt volgens de politie in de buurt van waar het incident was uitgebreid sporenonderzoek gedaan. Een politiehelikopter vliegt rond in de omgeving.