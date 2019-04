Vliegbasis Leeuwarden waarschuwt voor drones in buurt van vlieggebied

Vliegbasis Leeuwarden maakt zich zorgen over drones die geregeld in de buurt worden opgelaten. Boven en bij de basis mag niet worden gevlogen, maar dat gebeurt wel. "Het is wachten op de keer dat het misgaat", zegt basiscommandant Arnoud Stallman tegen Omrop Fryslân.

Op dit moment is het bij de vliegbasis druk vanwege de militaire oefening Frisian Flag. Gevechtsvliegers uit verschillende landen zijn voor twee weken in de Friese hoofdstad om samen te oefenen. Twee keer per dag stijgen zo'n vijftig toestellen op.