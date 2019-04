70 voetbalvelden aan kantoorruimte erbij in Amsterdam

De gemeente Amsterdam laat de komende vier jaar 500.000 vierkante meter aan nieuwe kantoren bouwen. Dat is een oppervlakte gelijk aan zo'n 70 voetbalvelden.

Sinds de crisis was de stad vanwege leegstand juist erg terughoudend in het toestaan van nieuwe kantoorruimte. Er werden juist veel lege kantoorgebouwen omgevormd tot woningen.

Maar de afgelopen jaren is de leegstand van kantoren fors gedaald: van 18 procent in 2015 naar 8,8 procent nu. Volgens de gemeente is het daarom nodig dat er veel nieuwe kantoren komen.

"De huurprijzen stijgen en nieuwe en groeiende bedrijven vinden lastig geschikte kantoorruimte. Er is te weinig speling voor nieuwe bedrijven en bedrijfsverhuizingen", aldus de gemeente. "Het gaat goed met de Amsterdamse economie en dat vraagt om veel extra kantoren de komende jaren."

Weinig parkeerplaatsen

De gemeente stelt wel eisen aan nieuwe kantoorgebouwen. Ze moeten duurzaam zijn, worden niet op het aardgasnet aangesloten, krijgen zo min mogelijk parkeerplaatsen en moeten goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.

Ook wil de gemeente grond gaan uitgeven voor de komst van specifieke bedrijven. De gemeente wil daarmee vooral een aantal soorten bedrijven trekken: internationale en Europese hoofdkantoren, creatieve industrie, gezondheidszorg en tech-bedrijven.

De nieuwe kantoren moeten verspreid over de stad worden, maar een flink deel zal op de Zuidas en rond station Bijlmer gerealiseerd worden.