Miljoenenschikking motelketen VS om samenwerking met immigratiedienst

De Amerikaanse hotelketen Motel 6 heeft in de staat Washington een schikking betaald van 12 miljoen dollar. Justitie beschuldigde het bedrijf ervan namen van gasten door te hebben gegeven aan de immigratiedienst.

Volgens de openbaar aanklager in de zaak is de immigratiedienst meerdere keren gerichte onderzoeken gestart naar gasten van Motel 6 met een niet-Engelse naam. Sommige gasten zouden daarna zijn opgepakt of uitgezet.

De aanklager neemt het Motel 6 kwalijk dat die van 2015 tot 2017 de privacy van tienduizenden gasten heeft geschonden door hun persoonlijke gegevens te delen zonder dat er een gerechtelijk dwangbevel was uitgevaardigd.

Maatregelen

Onderdeel van de schikking is dat Motel 6 toezegt om niet alleen in Washington, maar in heel de VS geen gegevens van hotelgasten meer te delen met de autoriteiten als daar geen juridische reden toe is.

Motel 6 zegt daarnaast maatregelen te hebben genomen om vergelijkbare situaties in de toekomst te voorkomen. Zo is het toezicht verbeterd en worden medewerkers beter getraind.

Eerdere zaak

In november trof Motel 6 ook al een miljoenenschikking vanwege het doorgeven van privégegevens van gasten aan immigratiediensten, toen in Arizona. Het ging destijds niet om een strafzaak, maar om een zaak die was aangespannen door een groep Latino-gasten.

Als een rechter met de schikking in Arizona akkoord gaat, moet de motelketen in totaal 7,6 miljoen dollar schadevergoeding betalen aan de Latino's.