'Tusk hint op nieuw, flexibel uitstel van brexit'

Het Verenigd Koninkrijk krijgt mogelijk extra de tijd om zijn vertrek uit de Europese Unie te regelen. Bronnen in Brussel zeggen tegen de BBC en The Guardian dat voorzitter Tusk van de Europese Raad dit plan wil voorleggen aan de lidstaten.

Het zou gaan om een flexibel uitstel ('flextention') van maximaal 12 maanden. Zodra het parlement in Londen met een brexit-deal heeft ingestemd, kan het Verenigd Koninkrijk uit de EU stappen. Het uitstel hoeft dus niet een jaar te duren.

Eigenlijk had het VK al vorige week vrijdag moeten vertrekken, maar omdat er maar geen meerderheid in het Lagerhuis is voor de brexit-deal, heeft de Britse regering twee weken extra de tijd gekregen om alsnog een meerderheid achter het akkoord te krijgen.

Eindelijk in gesprek

Bijna drie jaar geleden stemde een kleine meerderheid van de Britse kiezers voor een vertrek uit de EU. Maar pas deze week zijn premier May en oppositieleider Corbyn voor het eerst serieus bij elkaar gaan zitten om te praten over een compromis dat op steun kan rekenen in het Lagerhuis. May noemde haar eerste ontmoeting met Corbyn "constructief", de Labour-leider sprak van een "nuttig" gesprek.

Vandaag wordt er verder gepraat. De tijd dringt, want woensdag is er een beslissende EU-top. Alleen als May met een concreet plan laat zien hoe het verder moet, zijn de Europese leiders bereid om het VK nieuw uitstel te verlenen.

De ambassadeurs van de 27 EU-landen komen vandaag bijeen om over de top te praten. Maar concrete voorstellen worden pas volgende week verwacht, als de Britten hun kaarten op tafel hebben gelegd.

May wil het liefst dat de brexit voor 22 mei een feit is, zodat het land niet hoeft mee te doen aan de Europese verkiezingen. Dat kan alleen als zij en Corbyn het eens worden en hun brexit-overeenkomst voor of uiterlijk op woensdag door het Lagerhuis loodsen.

Het plan dat Tusk nu op tafel zou willen leggen, heeft alleen kans van slagen als alle lidstaten ermee instemmen. Zo niet, dan verlaat het VK hoe dan ook volgende week vrijdag de EU.