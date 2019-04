Weer dode bij Grand Canyon

Voor de derde keer binnen anderhalve week is er een dode gevallen bij de Grand Canyon. Dit keer viel een 67-jarige man uit Californië in de afgrond.

De man bracht woensdag in zijn eentje een bezoek aan de zuidkant van de kloof. Een omstander zag hem aan het eind van de ochtend over de rand vallen.

Reddingswerkers konden hem enige uren laten traceren. Hij had een val van 122 meter gemaakt.

Selfie

Eind vorige maand vielen er ook twee doden in het natuurpark. Eerst werd het lichaam van een buitenlandse toerist gevonden, daarvan is nog niet duidelijk wat de doodsoorzaak was. Twee dagen later verloor een Chinese toerist tijdens het maken van een selfie zijn evenwicht.

Elk jaar komen twee tot drie bezoekers van de Grand Canyon om het leven doordat ze over de rand vallen.