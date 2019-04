'Meest tentoongestelde kunstenaar ter wereld' overleden

Geestdodende vrijetijdsbesteding

Robbins leverde zelf de eerste tekeningen, later namen andere ontwerpers het werk over. Wereldwijd werden er vele miljoenen sets van verkocht. "We zeggen altijd dat pa de meest tentoongestelde kunstenaar ter wereld is", zegt zijn zoon.

Critici deden het af als commerciƫle kitsch. "Geestdodende vrijetijdsbesteding" waarbij "alles wordt voorgekauwd", oordeelden Nederlandse kunstliefhebbers toen de eerste sets eind jaren 70 hier op de markt kwamen.

Het commentaar deerde Robbins niet, voor hem telde het plezier van zijn klanten. "Ik heb nooit gezegd dat het kunst is", riposteerde hij. "Maar iemand die anders geen kwast zou oppakken, krijgt nu wel die ervaring."