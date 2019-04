Wekdienst 5/4: start Kindermuziekweek en eerste waterstofschip in Amsterdam

Wat heb je gemist?

Inwoners van Den Dolder vragen aan minister Dekker om de psychiatrische kliniek in het dorp eerder te sluiten. Nu staat in de planning dat dit in 2025 gebeurt, maar dat jaar staat nog niet vast. Over de instelling waar Michael P. verbleef toen hij Anne Faber vermoordde verschenen vorige week vernietigende rapporten.

Buurtbewoners schrijven nu aan de minister dat ze zich niet veilig voelen, omdat een aantal van hen is bedreigd door cliënten. Ook verbazen de inwoners zich erover dat de Inspectie Justitie en Veiligheid vorige week gelijktijdig met haar kritische rapport bekendmaakte dat het toezicht door de inspectie wordt afgebouwd.

De reden zou zijn dat de instelling voldoende verbeteringen heeft getoond sinds de moord op Faber, maar de buurtbewoners vinden dat er meer rekening zou moeten worden gehouden met de veiligheid van de samenleving in plaats van de zorg.

Ander nieuws uit de nacht:

Braziliaanse politie heeft elf bankrovers gedood: de groep bestond in totaal uit 25 gewapende mannen en wilde in twee banken geldautomaten opblazen.

Akkoord over doorstart Op=Op Voordeelshop: de keten, met zo'n 150 winkels, werd vorige week failliet verklaard. De doorstart komt er na akkoord van een investeerder.

Chicago wil geld zien van 'liegende' Empire-acteur Jussie Smollett: vorig jaar zei de acteur dat hij slachtoffer was van een racistische en homofobe aanval. Bij de stad bestaan vermoedens dat hij die aanval verzonnen heeft.

En dan nog even dit:

Mackenzie Bezos, de vrouw van Amazon-baas Jeff, wordt nadat de twee gaan scheiden tóch niet de rijkste vrouw ter wereld. Ze geeft driekwart van hun gedeelde aandelen in Amazon aan haar man. De aandelen in Amazon die ze overhoudt, zorgen ervoor dat ze de op drie na rijkste vrouw ter wereld wordt.

In januari haalde hun scheiding de voorpagina van The Washington Post, de krant die Bezos in 2013 had gekocht. Uiteindelijk bleek dat een roddelblad toen op het punt stond om een artikel te publiceren over een affaire van de Amazon-topman met de actrice Lauren Sanchez. Later zei Bezos dat hij door datzelfde blad werd gechanteerd met intieme foto's.