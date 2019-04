Chicago wil geld zien van 'liegende' acteur Jussie Smollett

De stad Chicago eist in een rechtszaak ruim 130.000 dollar van de acteur Jussie Smollett. Het bedrag is bedoeld als compensatie voor het overwerk van de politie na Smolletts beschuldigingen dat hij het slachtoffer was geworden van een racistische, homofobe aanval.

De 36-jarige acteur stapte begin dit jaar naar de politie met zijn beschuldigingen. Al snel kwamen er vermoedens dat hij de aanval had verzonnen. Het Openbaar Ministerie opende zestien aanklachten tegen hem, maar liet ze uiteindelijk vervallen omdat bedrog niet kon worden bewezen.

Desondanks gaan de autoriteiten er nog altijd van uit dat Smollett valse verklaringen heeft afgelegd. Daarom stuurde de gemeente een rekening naar de acteur, met gisteren als deadline. Nu die is verlopen, begint Chicago een rechtszaak.

Smollett heeft de beschuldigingen van bedrog altijd tegengesproken. Hij heeft nog niet gereageerd op de aankondiging van de gemeente Chicago.