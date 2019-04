Jeff Bezos krijgt bij scheiding 75 procent van gedeelde aandelen Amazon

De aanstaande ex-vrouw van Jeff Bezos, MacKenzie, geeft driekwart van hun gedeelde aandelen van Amazon aan Bezos. Ze heeft dat bekendgemaakt op Twitter. Jeff Bezos is de rijkste man ter wereld en topman van webwinkel Amazon.

MacKenzie Bezos zegt ook dat ze al haar aandelen van de krant The Washington Post en Amazons ruimtevaartbedrijf Blue Origin afstaat. Waarom ze daarvoor kiest, is niet bekend.

"Ik ben dankbaar voor het verleden en kijk uit naar de toekomst", zegt MacKenzie in de tweet, tevens haar eerste ooit. Jeff Bezos reageert op hetzelfde platform met een soortgelijke tekst. "Ik ben vooral dankbaar voor MacKenzies steun en goedheid."

In januari haalde hun scheiding de voorpagina van The Washington Post, de krant die Bezos in 2013 had gekocht. Uiteindelijk bleek dat een roddelblad toen op het punt stond om een artikel te publiceren over een affaire van de Amazon-topman met de actrice Lauren Sanchez. Later zei Bezos dat hij door datzelfde blad werd gechanteerd met intieme foto's.

Niet de rijkste vrouw ter wereld

Samen bezat het stel ongeveer 16 procent van de aandelen van Amazon. MacKenzie houdt een kwart van die aandelen en staat het stemrecht dat daarbij hoort bovendien af aan haar aanstaande ex-man.

Haar aandelen zijn circa 31 miljard euro waard. Dat maakt haar de op drie na rijkste vrouw ter wereld, schrijft Fortune. De rijkste vrouw is volgens het Amerikaanse zakenblad Françoise Bettencourt, erfgename van cosmetica-concern L'Oréal.

Jeff en MacKenzie Bezos (55 en 49 jaar) waren 25 jaar getrouwd. Ze hebben samen vier kinderen. De scheiding is waarschijnlijk over drie maanden officieel afgerond.