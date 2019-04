Braziliaanse politie doodt elf bankrovers

De Braziliaanse politie heeft bij een vuurgevecht elf leden van een bende bankrovers gedood. De groep bestond uit 25 gewapende mannen en wilde in twee banken geldautomaten opblazen. Dat probeerden ze in de stad Guararema, in de buurt van São Paulo.

De politie was snel ter plaatse en er ontstond een schotenwisseling, waarbij een deel van de overvallers omkwam. Aan de kant van de politie vielen geen doden en ook raakte er niemand gewond.

Een van de bendeleden vluchtte nog een huis in, waar hij de bewoners gijzelde. Een agent wist hem te overmeesteren en de gegijzelden kwamen met de schrik vrij.

Goed werk

Drie bendeleden zijn gearresteerd, de rest is zonder buit op de vlucht geslagen. De Braziliaanse president Bolsonaro heeft de politie bedankt voor hun snelle actie. "Elf criminelen zijn gedood en er zijn geen onschuldige mensen gewond geraakt. Goed werk!", twittert hij.

De misdaadcijfers in Brazilië zijn erg hoog. Vorig jaar kwamen meer dan 60.000 mensen om het leven door geweld.