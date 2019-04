Drie arrestaties om beleggingsfraude met goud

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft dinsdag drie mannen aangehouden die worden verdacht van onder meer beleggingsfraude met goud, witwassen en oplichting.

In meerdere steden zijn doorzoekingen geweest, waarbij administratie, twaalf auto's, twee panden, diverse bankrekeningen, goud, zilver, horloges en sieraden in beslag zijn genomen. Ook zijn wapens gevonden.

De verdachten hebben in de periode van 2015 tot nu vermoedelijk in totaal bijna 50 miljoen euro verdiend met de verkoop van beleggingsproducten onder de naam Forward Gold Sales. Klanten konden hiermee zogenaamd investeren in een goudmijn in Afrika, waar in werkelijkheid maar een klein deel van de beleggingen naartoe ging.

De FIOD vermoedt dat het geld van nieuwe beleggers werd gebruikt om mensen die eerder hadden geïnvesteerd te betalen.

Badmintonclub

Volgens 1Limburg was een van de verdachten, de 49-jarige Ronald W., hoofdcoach van een badmintonclub in het Limburgse dorp Roosteren. W. is medebestuurder bij het goudfonds, dat sinds mei vorig jaar de hoofdsponsor is van de badmintonclub.

De beleggingsfirma uit Naarden stak niet alleen geld in de Limburgse club, maar is volgens De Telegraaf ook zakelijk actief op het circuit van Zandvoort. Hier sponsorde het goudfonds verschillende races.