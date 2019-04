Blok wil opheldering VS over weigeren advocaten terrorismeverdachten

Griezelige ontwikkeling

De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten stelt dat meerdere advocaten uit België en Nederland de toegang tot Amerika geweigerd is nadat zij terreurverdachten hadden verdedigd. Secretaris Geertjan van Oosten spreekt van een "griezelige" ontwikkeling en had Blok opgeroepen stevig te reageren.

Blok vindt het belangrijk dat advocaten onafhankelijk hun werk kunnen doen. "Daarbij hoort het verdedigen van wie dan ook." Of de Nederlandse overheid informatie over de werkzaamheden van advocaten geeft aan de VS kan de minister niet zeggen.

Blok is in Washington DC op de NAVO-top ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van het bondgenootschap, maar hij zal zijn Amerikaanse collega Pompeo daar niet meteen over de kwestie aan zijn jas trekken. Hij wil er eerst meer over weten voor hij nadenkt over vervolgstappen.