Na protest alsnog lagere grondprijs voor toekomstige bewoners Oosterwold

In Almere kunnen tientallen toekomstige bewoners van de wijk Oosterwold de grond alsnog kopen voor een lagere prijs. Een forse prijsverhoging van de kavelprijs leidde begin dit jaar tot felle protesten.

De kavelprijzen in de nieuwbouwwijk werden in februari bijna verdubbeld. Voor een kavel met woonbestemming steeg de prijs per vierkante meter van 42 naar 74 euro.

Coulance

Een aantal bewoners startte een petitie om een overgangsregeling af te dwingen. In eerste instantie gold die regeling alleen voor mensen die al een intentieovereenkomst voor de aankoop van de grond hadden ondertekend. Zij betalen gewoon de oude grondprijs.

Veel bewoners waren al maanden of jaren bezig met het kopen van een kavel, maar hadden nog geen overeenkomst getekend. Met de petitie vroegen zij om coulance van de gemeente Almere.

Omroep Flevoland meldt dat 124 initiatiefnemers een brief stuurden naar de gemeente met het verzoek om in aanmerking te komen voor die overgangsregeling. 44 toekomstige bewoners krijgen nu alsnog een lagere grondprijs.

Alle initiatiefnemers die in aanmerking komen voor de oude prijs worden persoonlijk geïnformeerd. Ook de mensen die buiten de boot vallen krijgen dat te horen. Zij kunnen tot het einde van deze maand laten weten of ze alsnog door willen gaan met hun plannen.