'135 leerlingen ingeloot bij Haga Lyceum'

Het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam meldt dat 135 nieuwe leerlingen op de school zijn ingeloot. Volgens bestuursvoorzitter Söner Atasoy gaat het om 130 leerlingen die zijn school als voorkeur hadden opgegeven, in 5 gevallen was het Cornelius Haga Lyceum de tweede keuze.

Atasoy verwacht dat de komende tijd nog meer scholieren zich zullen aanmelden. Vorig jaar had de school rond deze tijd zo'n 80 aanmeldingen gekregen, zei hij na berichtgeving van de lokale Amsterdamse zender AT5.

Niet alle aangemelde leerlingen worden daadwerkelijk toegelaten. Atasoy zegt dat de school in gesprek gaat met kinderen die zijn aangemeld en hun ouders. Zowel de ouders als het kind moeten willen dat het kind naar de school gaat, zegt hij. "Het moet een unanieme beslissing zijn."

Of de aantallen die Atasoy noemt kloppen, is niet te verifiëren bij Overleg Schoolbesturen Voortgezet Onderwijs (OSVO) in Amsterdam. Dat maakt alleen bekend hoeveel leerlingen op hun voorkeursschool terecht zijn gekomen, maar de organisatie splitst de cijfers niet uit per school.

Terrorisme

Het Cornelius Haga Lyceum kwam begin vorige maand in opspraak, nadat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) had gezegd dat leerlingen van de islamitische school worden beïnvloed door leraren die contact onderhouden met terroristen.

Het Cornelius Haga Lyceum spreekt die beschuldigingen tegen.