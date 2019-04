Dode man Wilnis in februari vrijgesproken van stalking

De man die dinsdag dood werd gevonden in Wilnis, is in februari vrijgesproken van stalking van een vrouw die deze week werd doodgeschoten in Mijdrecht. De vrouw had vorig jaar september aangifte tegen de 54-jarige man gedaan vanwege stalking en belediging, in de periode van mei tot september 2018. De man heeft volgens de politie zelfmoord gepleegd.

In november werd de man uit Zegveld gedagvaard voor een zitting bij de politierechter in februari dit jaar. Hij kreeg toen een contactverbod van drie maanden opgelegd. Tegen hem werd bij de rechtszaak een werkstraf en voortzetting van het contactverbod geƫist, maar de rechter achtte stalking niet bewezen en sprak hem vrij.

Met de vrijspraak was ook het contactverbod van de baan. De vrouw is niet in beroep gegaan.

Relatie

Omdat de man is vrijgesproken, wil het Openbaar Ministerie wil niet zeggen om welke vorm van stalking het ging. Ook wil het OM niks zeggen over een verband tussen de moord op de vrouw en de dood van de man in Wilnis, omdat het onderzoek nog loopt.

Buurbewoners hebben verklaard dat de twee een relatie hadden. Na de schietpartij in Mijdrecht heeft een gewonde man het huis verlaten, zeggen getuigen. De vraag is dus of dat de man was die in Wilnis zelfmoord heeft gepleegd.