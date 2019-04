Afschot edelherten Oostvaardersplassen beëindigd voor dit seizoen

Het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen is dit seizoen ten einde. Vanaf december vorig jaar zijn in totaal 1745 edelherten geschoten, meldt Staatsbosbeheer. Voor het einde van het jaar moet dat aantal op 1800 uitkomen. Daarbij is geen rekening gehouden met een groei van de populatie tot januari 2020.

Op 10 december begon Staatsbosbeheer met het afschieten van de edelherten. Die periode liep tot 1 april. Tijdens het broedseizoen van vogels (tussen april en september) en de bronst van edelherten (oktober) is er geen afschot.

Acht van de geschoten edelherten waren "gebrekkig of verwond". Er zijn 1235 edelherten voor consumptie aangeboden.

De afgelopen maanden werd één heckrund geschoten uit dierenwelzijnsoogpunt. Ook werden twee gewonde of gebrekkige konikpaarden geschoten en één konikpaard stierf een natuurlijke dood.

Te weinig voedsel

De Provinciale Staten van Flevoland besloten in juli vorig jaar het aantal grote grazers in het natuurgebied te verminderen omdat de populatie te groot was geworden. Daardoor is er te weinig voedsel voor alle grazers en sterven er elke winter dieren van de honger. Er werd besloten een aantal konikpaarden te verhuizen en het aantal edelherten moest met 1800 worden teruggebracht.

Tegen het afschieten van de dieren was veel verzet. Actievoerders eisten dat de dieren werden bijgevoerd. Vijf dierenwelzijnsorganisaties spanden een rechtszaak aan om het afschieten van herten tegen te houden.

De operatie zal op 1 september weer verdergaan tot en met december. Het doel is de populatie edelherten voor het einde van het jaar terug te brengen naar 490. De volgende telling is eind oktober.