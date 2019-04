20 en 21 jaar voor liquidatie Adjai Badloe uit Nieuwegein

De twee mannen achter de moord op Adjai Badloe uit Nieuwegein zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 21 jaar en 20 jaar. Het gaat om Denzel D. uit Amstelveen en Reza J. uit Amsterdam. D. krijgt 21 jaar en J. 20 jaar cel.

Volgens de rechtbank is er overtuigend bewijs dat het tweetal Adjai Badloe heeft vermoord. De man werd in november 2017 's ochtends doorzeefd met kogels, toen hij voor de deur van zijn huis in de auto was gestapt.

De rechtbank probeerde tijdens de eerste zitting in maart opheldering te krijgen over het motief voor de moord, maar Reza J. (25) zei alleen maar: "zwijgrecht". Volgens de politie was Badloe betrokken bij drugshandel.

'Chauffeur bij ripdeal'

Denzel D. (25) beweerde dat hij niets wist van een liquidatie. Hij werd naar eigen zeggen alleen gevraagd om als chauffeur te fungeren bij een ripdeal. Wie hem daar voor gevraagd had, wilde hij niet zeggen.

Volgens het OM staat vast dat de twee mannen verantwoordelijk zijn voor de dood van Badloe. Op de handen, schoenen, handschoenen en kleding van beide verdachten zijn sporen van de schoten gevonden en glasdeeltjes van de autoruit van het slachtoffer. Ook zijn er meerdere DNA-sporen.

Daarnaast leverde de telefoon van D. veel bewijs op, zei het OM. Tijdens de politieachtervolging stuurde hij in paniek voiceberichten naar een vriend van wie hij de auto geleend had.

'Probleem, probleem, probleem'

"Die torie (straattaal voor klus)... Ik... Probleem man! Probleem, probleem, probleem. Die mannen rijden nu achter mij aan. Ik ben aan het dampen", was in de berichten te horen.

De advocaten van de twee verdachten spraken de beschuldigingen tegen. Er zou een derde dader zijn geweest die Badloe doodschoot. Tijdens de vlucht van Nieuwegein naar de tweede vluchtauto in Vleuten, zou deze persoon met het vuurwapen zijn uitgestapt. De rechters geloven echter niets van het alternatieve scenario met een derde man.

Klopjacht

De verdachten staken in Vleuten de vluchtauto in brand. De politie pakte hen na een vlucht met een tweede auto via de A2 bij het AMC in Amsterdam.

Het Openbaar Ministerie had straffen van 23 en 24 jaar celstraf geƫist tegen de mannen. Het vonnis valt iets lager uit omdat de rechtbank heeft gekeken naar straffen voor vergelijkbare liquidatiezaken, schrijft RTV Utrecht.