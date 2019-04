'Schandalig dat verbod op stroomhalsbanden nu pas komt'

Vanaf 1 juli 2020 zijn stroomhalsbanden verboden, maakte minister Schouten van Landbouw vandaag bekend in een brief naar de Tweede Kamer. Volgens de minister is gebleken dat de stroomhalsband "behoorlijk leed veroorzaakt" bij de hond.

"Dat wij een van de laatste landen zijn die met een verbod komen, is eigenlijk wel schandalig", reageert Karen Hartog, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Gedragstherapeuten voor Honden (NVGH).

Nederland volgt met de maatregel het voorbeeld van negen andere Europese landen waar een verbod al van kracht is. In ons land wordt de stap genomen door nieuw wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat het gebruik van een stroomhalsband gevolgen heeft voor het welzijn van het dier.

Bij de overheid wordt nu nog gebruikgemaakt van de stroomhalsbanden. Defensie en politie gebruiken ze om speurhonden te trainen. Defensie is er inmiddels mee gestopt, de politie gaat nog even door bij een beperkte groep honden. Op termijn zal helemaal worden afgestapt van de stroomhalsband.

Hartog zegt dat de halsbanden in ons land nu nog heel populair zijn, omdat hondeneigenaren op zoek zijn naar een snelle oplossing. "En omdat stroomhalsbanden in de dierenwinkel verkocht worden denken ze dat het oké is om het te gebruiken. Volgens sommige mensen doet het ook geen pijn, maar honden kunnen enorme wonden van de pinnen in de halsbanden oplopen."