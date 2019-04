Zeeuwse Vlaketunnel weer open na technische storing

De Vlaketunnel in het Zeeuwse Zuid-Beveland is weer open voor verkeer. Rijkswaterstaat meldt dat de technische storing, waardoor de tunnel in beide richtingen was gesloten, is verholpen.

Rond 11.00 werd de tunnel afgesloten voor verkeer. Volgens Rijkswaterstaat waren er problemen met de technische bediening, waardoor veiligheid niet kon worden gegarandeerd. In beide richtingen ontstonden lange files.

Zowel ANWB als Rijkswaterstaat adviseerden om om te rijden, schrijft Omroep Zeeland.

Rijkswaterstaat onderzoekt wat de oorzaak was van de problemen met de technische bediening van de tunnel.