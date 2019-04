Zeeuwse Vlaketunnel dicht door technische storing, lange files

De Vlaketunnel in het Zeeuwse Zuid-Beveland is in beide richtingen gesloten door een technische storing. Er staan voor de tunnel in beide richtingen lange files. Rijkswaterstaat verwacht dat de problemen enkele uren duren.

Verkeer dat op de A58 tussen Vlissingen en Breda door de tunnel moet, wordt geadviseerd om te rijden via Zierikzee en Goes, via de A4, A29, N59 en N256. Omroep Zeeland meldt dat verkeersregelaars zijn ingezet om automobilisten op omleidingsroutes te wijzen. Ook daar ontstaan nu files.

Rijkswaterstaat onderzoekt wat de oorzaak is van de problemen met de technische bediening van de tunnel.