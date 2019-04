Xtc 5 euro, gram speed voor een tientje: drugsverkopers flyerden bij studenten

In Tilburg zijn twee drugsverkopers opgepakt die iets opvallends hadden bedacht om klanten te werven. Ze gooiden begin dit jaar folders met een prijslijst van drugs in de brievenbussen van studentenhuizen rond de Tilburgse universiteit.

Onderaan de brief stond een telefoonnummer waar mensen via sms hun bestelling konden doen. "Wij leveren in Tilburg en omstreken", schreven de drugsverkopers.

Een Tilburgse student die de brief ook kreeg, gaf hem aan Omroep Brabant. Ze zegt dat haar buren hem ook hadden ontvangen, en denkt dat de dealers haar hele flat langs waren gegaan.

De politie kwam via het telefoonnummer uit bij twee mannen van 26 en 27 jaar uit Tilburg. Hun huizen werden doorzocht en de agenten vonden daar verschillende soorten harddrugs. Ook twee mensen die bekenden drugs bij hen te hebben gekocht, zijn aangehouden.