Boetes voor gevaarlijk gedrag bij overwegen verdrievoudigd

Spoorbeheerder ProRail heeft vorig jaar bijna 3000 boetes uitgeschreven voor gevaarlijk gedrag op of bij overwegen. In 2017 gebeurde dat nog 1100 keer.

Verreweg de meeste boetes werden uitgeschreven aan mensen die overstaken bij de spoorwegovergang terwijl de rode lichten knipperden. Ook werden veel automobilisten beboet die tijdens een file de overgang niet vrij hielden.

Flitscamera's

De helft van de boetes werd uitgeschreven op basis van flitscamera's die bij twee overwegen in Hilversum hangen. Daar voert ProRail een proef uit in samenwerking met het Openbaar Ministerie. Op andere plekken hangen zulke camera's niet en worden alleen boetes uitgeschreven als ProRail-personeel controles uitvoert.

Voor automobilisten en motorrijders is de boete voor gevaarlijk gedrag bij een overweg 230 euro, voor bromfietsers 160 euro. De camera's kunnen niet gebruikt worden om fietsers of voetgangers die in de fout gaan te pakken.

Veiligheid

ProRail-topman Pier Eringa zegt dat het hem niet om de boetes te doen is, maar om het verbeteren van de veiligheid. "Het hoge aantal boetes toont aan dat er nog te veel weggebruikers zijn die weinig respect tonen voor de rode lichten en bellen. Daar moeten we dus nog steviger op inzetten."

Volgens Eringa is uit de proef in Hilversum de laatste maanden gebleken dat mensen die een boete hebben gekregen daarna minder vaak de fout in gaan. Hij wil daarom ook bij andere overwegen in het land flitscamera's ophangen.