Hoe zeker is Forum van Democratie over de nexit-wens?

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van vorige maand leek er binnen de partij onenigheid te zijn over het nexit-standpunt. Eerste Kamer-lijsttrekker en mede-oprichter Henk Otten zei in een verkiezingsdebat dat Forum voor Democratie niet per se voor uittreding uit de EU is. "Laten we de interne markt behouden. Wat wij willen is terug naar de EEG, waarin we economisch samenwerkten."

Baudet zei kort daarop tegen de Volkskrant dat hij zich niet herkent in de uitspraak van zijn partijgenoot. "Ik ben ideologisch tegen de EU, tegen de interne markt, tegen de open grenzen, tegen de euro, tegen het hele ding. Dat staat in ons verkiezingsprogramma en is al jaren onze lijn."