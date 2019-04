Informateurs in Noord-Holland aan de slag met coalitie VVD, GroenLinks

In Noord-Holland gaan twee informateurs van VVD en GroenLinks zich bezighouden met de formatie van een nieuw provinciebestuur. GroenLinks had Kamerlid Laura Bromet al naar voren geschoven. De VVD heeft oud-gedeputeerde Cornelis Mooij aangesteld.

De vorige informateur Hans Smits concludeerde deze week dat een provinciebestuur met Forum voor Democratie waarschijnlijk niet gaat lukken. Bij de Provinciale Statenverkiezingen werd FvD de grootste met negen zetels. GroenLinks en VVD kregen hetzelfde aantal, maar hadden iets minder stemmen.

In zijn verslag zei Smits al dat een coalitie met GroenLinks en VVD volgens hem de meeste kans van slagen heeft. De informateurs van die partijen gaan kijken of de inhoudelijke verschillen overbrugbaar zijn.

'Opdracht niet helder'

Volgens Smits was het klimaatbeleid het belangrijkste breekpunt bij de formatie, al wees hij er ook op dat partijen moeite hadden met Forum te praten vanwege "uitspraken in het verleden en heden door de landelijke leiding van FvD".

De VVD-fractie in Noord-Holland zei in een reactie dat hij wel degelijk openstond voor een gesprek met FvD. Volgens voorzitter Cees Loggen had de informateur zijn opdracht niet helemaal helder.

GroenLinks-fractievoorzitter Zita Pels zei deze week dat er nog flink wat gesprekken nodig zijn voor een coalitie met de VVD, omdat de partijen "in de campagne ook tegenover elkaar hebben gestaan, bijvoorbeeld over windmolens".

In Zuid-Holland werkt informateur Hans Wiegel aan een college van VVD, Forum en twee tot drie andere partijen.