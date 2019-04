Aanklacht tegen Christchurch-terrorist bekend, rechtszaak morgen hervat

De verdachte van de aanslagen van vorige maand in Christchurch, is in Nieuw-Zeeland aangeklaagd voor 50 keer moord en 39 keer poging tot moord. De rechtszaak tegen de 28-jarige Australiër gaat morgen verder.

De schutter, Brenton Tarrant, doodde op 15 maart vijftig bezoekers van twee moskeeën in Christchurch. Tientallen anderen raakten gewond. De dag na de aanslagen stond hij ook al voor de rechter, maar toen werd hem maar een keer moord ten laste gelegd en kreeg hij geen spreektijd.

Over eventuele andere aanklachten tegen de Australiër wordt nog nagedacht, zeggen de autoriteiten in Nieuw-Zeeland.

Donatie extreemrechtse beweging

Morgen moet de terrorist zich opnieuw verantwoorden voor de rechter, het zal dan vooral gaan over zijn verdediging. Tarrant heeft al gezegd dat hij zijn eigen verdediging wil voeren. In verband met de wetgeving in Nieuw-Zeeland zullen de media maar beperkt verslag kunnen doen.