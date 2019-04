'Data Facebookgebruikers opnieuw niet goed beschermd'

Onderzoekers van het Amerikaanse cybersecurity-bedrijf UpGuard hebben op cloudservers van webwinkel Amazon honderden miljoenen bestanden gevonden met data van Facebookgebruikers, zoals gebruikersnamen, likes en commentaren.

De data werden vergaard door apps waarop met een Facebookaccount kon worden ingelogd. De bedrijven achter deze apps kregen zo ook toegang tot die data, die daarna vermoedelijk per ongeluk voor iedereen vindbaar op de Amazon-cloudservers zijn gezet. 146 gigabyte aan data was afkomstig van Cultura Colectiva, een populaire Mexicaanse website met verhalen over cultuur en beroemdheden.

Facebook zegt in een reactie tegen nieuwssite Axios.com dat het voor bedrijven verboden is om Facebook-data op te slaan op voor iedereen bereikbare plaatsen. Op verzoek van Facebook heeft Amazon de data verwijderd.

Cambridge Analytica

Volgens UpGrade bewijst de vondst dat bij Facebook de bescherming van data een jaar na het Cambridge Analytica-schandaal nog altijd niet op orde is.

Cambridge Analytica vergaarde via een app gegevens van 50 miljoen Amerikaanse Facebookaccounts. Het bedrijf leverde die in 2016 aan het campagneteam van de Amerikaanse presidentskandidaat Trump. Dat gebruikte de gegevens om Amerikaanse Facebookgebruikers te beïnvloeden met persoonlijk toegesneden politieke advertenties.