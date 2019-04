'Slecht gesteld' met brandveiligheid containerwoningen Almere

Bewoners zeggen tegen Omroep Flevoland dat het een wonder is dat er bij de brand van begin deze week in de containerwoningen in Almere slechts een persoon lichtgewond is geraakt. Een gedegen vluchtroute zou er niet zijn geweest. Volgens hen ontbrak het in de woningen ook aan brandblussers, brandslangen en rookmelders.

Het was kortom slecht gesteld met de brandveiligheid, zeggen meerdere studenten die hun woning uit moesten vanwege de brandschade.

Maandagavond moesten alle 36 containerwoningen worden geƫvacueerd. Veertien woningen zijn onherstelbaar beschadigd. De studenten uit die woningen moeten zelf opvang regelen of zich bij de noodopvang melden.

Maatregelen

Vlak na de brand heeft de verhuurder van de woningen tegen de bewoners gezegd de brandveiligheid te willen verbeteren.

Zo zouden alle woningen worden voorzien van brandblussers en een kettingladder zodat bewoners bij brand eenvoudig via het raam kunnen ontsnappen.