Oegandese man wint als advocaat na ruim 20 jaar familieland terug

Een Oegandese man die zes jaar was toen zijn vader in een juridisch geschil zijn land verloor, heeft het 23 jaar later als advocaat teruggewonnen, meldt de BBC. Het Hooggerechtshof besloot afgelopen maandag in het voordeel van zijn familie.

Na een ruzie in 1996 was het stuk land onderdeel van een rechtszaak die de buren aanspanden. De zaak sleepte ruim twee decennia voort. De vader van Jordan Kinyera was met pensioen en had niet veel geld. "Er is iets mensonterends om in een wanhopige situatie te zitten en daar niks aan te kunnen doen", zei de advocaat tegen de Britse omroep.

Het inspireerde hem om voor dit beroep te kiezen. "Ik besloot later in mijn leven om advocaat te worden, maar veel daarvan was geïnspireerd door gebeurtenissen waar ik getuige van was toen ik opgroeide, de omstandigheden en frustraties waar mijn familie doorheen is gegaan tijdens het proces en hoe dat ons heeft beïnvloed."

Kinyera is blij voor zijn vader, die inmiddels 82 is, maar zegt dat hij niet veel meer met het land kan doen. "Het is aan ons kinderen om verder te gaan waar hij is gebleven."