Agressie in vliegtuigen: 'Je zit op grote hoogte en kan geen kant op'

Luchtvaartmaatschappijen hebben handboeien en tie wraps om de overlastgevers mee vast te binden. Dit gebeurt een paar keer per jaar, zegt Brama. Dronken of agressieve reizigers worden soms ook vooraf geweigerd of voor het opstijgen het vliegtuig uitgestuurd. "Als je eenmaal in de lucht hangt is het een stuk ingewikkelder om de boel op te lossen."

In de meeste gevallen is alcohol, en soms ook drugs, de oorzaak van de vechtpartijen, bijtincidenten en het haren trekken aan boord. Maar Brama denkt dat het ook ligt aan de beperkte ruimte. "Er worden steeds meer stoelen in een vliegtuig gezet en we vliegen steeds meer en langer. Dan krijg je ook meer irritatie onderling, wat kan leiden tot agressie-incidenten."

Volgens Brama is dit erger bij low cost-maatschappijen, omdat personeel daar vaak jonger is en minder training krijgt. Want die trainingen met rollenspellen met acteurs helpen, zegt ze. "Als je te maken krijgt met een agressieve passagier is het heel fijn dat je weet: zo kan ik reageren. Ik heb daar echt veel aan gehad."

Zwarte lijsten

Maken ze het heel bont, dan komen passagiers op een lijst te staan en mogen ze vijf jaar niet meer met de maatschappij vliegen. De VNC wil dat maatschappijen hun lijsten met elkaar delen zodat een passagier ook uit vliegtuigen van andere bedrijven geweerd kan worden, het liefst in Europees verband. Eerder pleitte vakbond FNV al voor een Europese zwarte lijst.

"Als je aan boord van maatschappij x herrie schopt, is het natuurlijk niet de bedoeling om met maatschappij y verder te vliegen. We willen dat agressieve passagiers goed weten dat het niet kan wat ze doen."